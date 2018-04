94 morts en Guinée : Me El Hadji Diouf accuse Alpha Condé d’être pire que GBAGBO

Les violences nées des élections communales en Guinée Conakry ont fait 94 morts et plusieurs blessés, selon Me El Hadji Diouf. Fort de ce fait, l'avocat estime que la Cpi (Cour pénale internationale) devrait "s'intéresser au massacre perpétré par le régime d'Alpha Condé en Guinée". Face à la presse, ce mercredi après-midi, des ressortissants guinéens soutiennent qu'Alpha Condé est "un dictateur". Ils déplorent en même temps le mutisme de la communauté internationale.



"Lors des dernières élections, le coup d'État électoral, la confiscation, le détournement du vote des Guinéens, des jeunes Guinéens ont été tués, massacrés. Et, la communauté internationale ne réagit pas, rage Me El Hadj Diouf. Pas moins de 94 morts. Ce qui est plus grave, c'est la complicité ou le silence assourdissant et gênant de la communauté internationale. Et pourtant Alpha Condé est pire que Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo est à la Cpi, Alpha Condé a tué, son régime a tué. Pourquoi la Cpi ne s'intéresse-t-elle pas au massacre perpétré par le régime d'Alpha Condé en Guinée ? A la Cedeao à laquelle appartient la Guinée, à l'Union africaine, aux Nations unies, nous leur demandons de s'intéresser au sort des Guinéens".



