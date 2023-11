9e Forum de Dakar : Ismaila Madior Fall rappelle les urgences évoquées par le PR Macky Sall concernant la réforme de la gouvernance mondiale

Le rideau est tombé sur le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s’est déroulé les 27 et 28 novembre au CICAD, marquant une édition exceptionnelle. La solennité et les réflexions stratégiques orchestrées par Son Excellence Monsieur Macky Sall et ses éminents hôtes ont mis en avant les priorités du continent.



Les urgences évoquées par le Président Macky Sall en matière de réforme de la gouvernance mondiale ont été rappelées par Ismaila Madior Fall, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. « Il me paraît nécessaire de rappeler les urgences évoquées par le Président Macky Sall sur la réforme de la gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, et celle de l’architecture financière mondiale, y compris les Institutions de Bretton Woods, afin que le système international, hérité de la Seconde Guerre mondiale, soit plus représentatif des réalités de son temps, la révision des règles de l’OCDE sur l’accès au crédit, la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement, la lutte contre les pratiques fiscales anormales, notamment l’évasion fiscale et les congés fiscaux abusifs, pour que l’impôt soit dûment payé là où la richesse est créée, surtout s’agissant de l’industrie extractive », a déclaré Ismaila Madior Fall, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Le thème central de cette 9ème édition, "l’Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle", a été souligné par Ismaila Madior Fall comme un moteur essentiel pour formuler des réponses adaptées aux défis du continent.



Évoquant la genèse historique du Forum, sa labélisation et son institutionnalisation après neuf éditions, Ismaila Madior Fall a rappelé l’engagement des Chefs d’État africains et français réunis lors du Sommet de l’Elysée en 2013, ainsi que la vision du Président Macky Sall pour ancrer cet événement en terre sénégalaise. « Le Forum de Dakar trouve sa genèse dans l’engagement des Chefs d’État et de Gouvernement africains et français réunis à Paris, lors du Sommet de l’Elysée en 2013, mais surtout dans la vision du Président Macky Sall de perpétuer sa tenue annuelle en terre sénégalaise », a-t-il précisé.



Ce Forum, devenu une institution de fait grâce à sa régularité et sa réputation internationale, suscite aujourd'hui des questionnements sur sa formalisation. La nécessité de préserver sa viabilité, son autonomie financière et institutionnelle est évoquée, incitant à envisager l’instauration d’un fonds pérenne pour garantir son indépendance financière.



La question de son autonomie institutionnelle est soulevée : « Devrait-il revêtir le format d'un Think-Thank, d'un institut, d'une fondation, d'une université, ou rester simplement un cadre d’échanges annuel sur les questions de paix et de sécurité ? », s’interroge le Ministre Ismaila Madior Fall.



