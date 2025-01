9ème édition de la Journée « Setal Sunu Réew Mooy Sunu Karange » : le DG de l’ASP préside la cérémonie de levée des couleurs au CEM Cité des Enseignants de Guédiawaye

Le CEM Cité des Enseignants de Guédiawaye a abrité, ce vendredi 31 janvier 2025, les « Matinées Citoyennes à l’École » avec une cérémonie de levée des couleurs. L'événement s'est déroulé en présence du Directeur Général de l'ASP, du préfet de Guédiawaye, de Madame le Maire de Golf Sud et des responsables de l’établissement.



Cette journée organisée en prélude à la 9ème édition de la Journée de la Mobilisation Citoyenne, vise à promouvoir le civisme et la citoyenneté sous le thème “Setal Sunu Réew Mooy Sunu Karange”.



L'adjoint au préfet de Guédiawaye, Cheikh GNING, a souligné l'importance de cette initiative pour promouvoir le civisme. Madame le Maire de Golf Sud, Khadija Mahecor DIOUF, a également salué l'initiative, félicitant Seydina Oumar TOURÉ et les assistants à la sécurité de proximité pour leur engagement.

Le Directeur général de l'Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité, Seydina Oumar TOURÉ, a remercié les autorités pour leur soutien et a précisé que cette initiative s'inscrit dans les préparatifs de la Journée « Setal Sunu Réew », initiée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Il a également souligné l'importance de la doctrine de la police de proximité récemment validée.



Les élèves du CEM Cité des Enseignants ont répondu favorablement à l’appel des autorités éducatives et administratives du département.