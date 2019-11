Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A 4ans, la fille de Davido lance un marque de cosmétiques Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 13:41 | | 0 commentaire(s)| La mode est à la précocité chez les enfants de vos stars préférées en matière de business. Après Psalm, le nouveau bébé de Kim Kardashian et Kanye West qu’ils viennent de lancer dans les affaires, c’est au tour de la fille aînée du chanteur nigérian Davido d’entrer dans la danse. La Wanda Muna vient de lancer une marque de cosmétiques.





Les enfants stars prennent de l’avance et sont bien décidés à brasser leur propre argent. C’est le cas d’Imade Adeleke, 4 ans, et fille de la superstar de la musique nigériane Davido, qui vient de lancer sa toute première gamme de produits de beauté.



La marque s’appelle ‘’Aurora by Imade’’ et répond à un besoin en produits capillaires pour enfant en bas âge, conçus à base de produits naturels locaux. Le lancement de la gamme a été fait au Bay Lounge de Lekki, à Lagos, devant la presse, Davido et son ex-compagne Sophia, qui n’est autre que la mère de la nouvelle entrepreneuse.



Très heureux, l’interprète de «Nwa Baby» a témoigné de sa joie et de sa fierté sur son compte Instagram :



«Mon bébé !!! Je n’ai jamais été aussi fier de ma vie ! Mon premier enfant fait des gestes de patron comme papa avec Aurora by Imade !».





Accueil Envoyer à un ami Partager