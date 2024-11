A Bakel aussi, la razzia continue : Le parti Pastef gagne le plus grand centre de la commune Le parti Pastef-Les patriotes a remporté le centre de vote “Mairie”, le plus grand lieu de vote de la commune de Bakel, avec 671 voix, a constaté l’APS. Juste pour rappel, Bakel est une localité et une commune du Sénégal oriental, chef-lieu du département de Bakel, région de Tambacounda.

Selon les résultats de l’agence, le parti au pouvoir est suivi par la coalition Jamm Ak Njariñ, qui a obtenu 96 voix. La coalition Xaal Yonne/Niafé Diale arrive en troisième position, avec 51 et la coalition Takku Wallu, avec 7.



2 696 électeurs étaient inscrits au centre de vote Mairie, répartis dans cinq bureaux de vote. 991 votants y ont été enregistrés.



Le parti Pastef a aussi remporté le centre de vote école 3 de la commune de Bakel, avec 306 voix, suivi de la coalition Jamm Ak Jariñ, 103 et en troisième position, la coalition Takku Wallu Sénégal, avec 14 voix.



