A Foundiougne, Macky Sall gagne le pari de la mobilisation et annonce l’implantation de …

Le président et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 24 février, a gagné le pari de la mobilisation à Foundiougne où il a tenu un grand meeting ce mercredi 13 janvier. A cette occasion, Macky Sall a annoncé l’implantation de bases de nombreuses sociétés pétrolières dans le département de Foundiougne, avec la découverte de pétrole de Sangomar.



Devant un foule immense venue des différentes localités du département de Foundiougne, Macky Sall s'est félicité d’abord de la réalisation du pont Sénégambie, long de 1280 mètres de longueur et unique en Afrique pour un montant de 42 milliards de francs Cfa. Selon lui, cette infrastructure va ouvrir des perspectives économiques au profit du département de Foundiougne.



En ce qui concerne le pétrole découvert à Sangomar, « Foundiougne va changer de visage avec l'implantation de bases de nombreuses sociétés pétrolières. Et pour cela, nous allons créer un centre de formation professionnelle pour les métiers du pétrole, les métiers connexes et la transformation des produits halieutiques », a fait savoir le candidat a sa propre succession, avant d’ajouter que l’université Cheikhal Islam ouvrira un campus dans la commune de Toubacouta.



Dans le département de Foundiougne, l'accès à l'eau potable était un problème réel dans parce que, explique Macky Sall, « la nappe contient du sel et il fallait chercher une nappe avec de l'eau qui ne contient pas de sel. Ce qui est fait et Foundiougne est connecté maintenant au réseau hydraulique », annonçant le renforcement du développement de Foundiougne avec le dragage du fleuve Saloum avec deux nouveaux bateaux, « donc les retombées, forcément, vont atteindre le département. Et les habitants du département de Foundiougne feront partie des premiers bénéficiaires ».



Il a félicité par ailleurs, Ajda Fatou Sarr qui selon lui, est la championne de la transformation des produits halieutiques. « La Délégation à l’entrepreneuriat rapide leur a procuré d’importants financements dans les îles à hauteur de 300 millions injectés dans les foyers de transformation des produits halieutiques, compte non tenu des 500 millions donnés au département de Foundiougne », indique le président sortant.











