À Guinaw Rail Nord La Coalition Benno Bokk Yakaar Implose : Les socialistes écartent toute idée de «voter» Benno La coalition Benno bokk yakaar (Bby) nage en eaux troubles à Guinaw rail Nord. Les socialistes dirigés par l’ancien maire de Guinaw rail Nord, Pape Ndiamé Dieng, écartent toute idée d’aller aux élections législatives dans le cadre de la coalition Benno. Le maire sortant et ses partisans ont tenu une assemblée générale dimanche

Concernant les élections législatives, les positions qui se sont dégagées sont claires. Pour eux, il n'est pas question de battre campagne pour Benno et de voter pour la coalition présidentielle.



«La décision de notre leader est d'aller aux élections dans le cadre la coalition Benno. La discipline de parti le lui oblige. Mais nous les jeunes du Parti socialiste, nous lui avons dit "niet". Nous, nous travaillons pour la défaite de Benno à Guinaw rail et à Pikine. Pour plusieurs raisons : depuis que le maire Waly Ndiaye est arrivé, il a suspendu le salaire de cinq lieutenants de Pape Ndiamé Dieng. Il a affecté d'autres proches de l'ancien maire pour les sanctionner. Ce que nous ne comprenons pas», se désole Moustapha Thiam dit Lamine Thiam.



Pour le jeune socialiste, l'actuel maire travaille pour ses propres intérêts et non pour la cohésion de Benno.



«Lors des dernières élections locales, Waly Ndiaye a gagné la mairie sous la bannière de la coalition «Bountou Bi». Il n'a pas respecté les instructions du président de Benno. C'est Pape Ndiamé Dieng qui était là en dépit de toutes les difficultés. Donc, il est le coordonnateur légitime de Benno à Guinaw. L'actuel maire ne va pas nous diriger ; c'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour l'échec de Benno. D'ailleurs, nous avons gelé toutes nos activités», soutient M. Thiam.



L'assemblée générale a été présidée par l'ancien maire. Pape Ndiamé Dieng dit prendre acte de la décision de ses partisans ; toutefois, il souligne qu'il va continuer le dialogue avec eux pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Néanmoins, le responsable socialiste reconnaît que les relations entre le Ps et l'Apr ne sont pas des meilleures

