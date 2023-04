A Kédougou, les femmes de BBY préparent la visite de Macky Sall

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Kédougou (sud-est) se sont réunies lundi matin pour préparer la visite du président de la République prévue dans cette région du 24 au 27 avril, informe l'Aps.



Macky Sall va séjourner dans cette partie du pays, où il va présider un Conseil des ministres.



‘’Nous nous sommes retrouvés ici ce matin, au conseil départemental de Kédougou, pour préparer la visite de Son Excellence le président de la République, Macky Sall’’, a dit à la presse locale Ndèye Diallo Cissé, membre du Mouvement national des femmes de BBY et conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.



Des leaders d’associations de femmes ont pris part à la rencontre, qui a eu lieu en présence d’Henry Badiane Diarra, attaché de cabinet du ministre chargé de la Promotion des droits humains et de la Bonne gouvernance.



Les pouvoirs publics, sous la direction du président de la République, ont doté la région de Kédougou de nouvelles infrastructures, dont l’hôpital Amath-Dansokho, a rappelé Mme Cissé.



Henry Badiane Diarra a profité de la rencontre des femmes de BBY pour leur demander, aux jeunes aussi, de s’inscrire massivement sur les listes électorales, pour pouvoir voter à l’élection présidentielle du 25 février 2024.