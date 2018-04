A La Corogne, le Barça remporte la Liga !

Deportivo La Corogne (4-4-2) : Martínez - Luisinho, Schär, Albentosa, Juanfran - Borges (Andone, 86e), Guilherme, Krohn-Dehli, Çolak - Borja Valle (Cartabia, 86e), Lucas. Entraîneur : Clarence Seedorf.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Semedo - Busquets, Rakitić (Iniesta, 87e), Coutinho (Paulinho, 75e) - Dembélé (D.Suárez, 68e), Messi, L.Suárez.Entraîneur : Ernesto Valverde.

Cela était attendu depuis plusieurs semaines, et cela a fini par arriver : le FC Barcelone est sacré vainqueur de la Liga 2017-2018.Face à un Deportivo La Corogne encore en lutte pour sa survie dans l'élite, les Barcelonais ouvrent les hostilités très rapidement et Philippe Coutinho profite d'une passe en retrait d'Ousmane Dembélé pour ouvrir le score (0-1, 7). Pas rentré dans son match, le Depor se découvre et se montre plus dangereux. Problème : des opportunités de contre s'ouvrent en faveur du Barça , et Luis Suárez sert Leo Messi d'un magnifique extérieur du pied pour offrir àson trentième pion en Liga (0-2, 38).Condamné à battre le futur champion d' Espagne pour éviter la relégation, les Galiciens se lancent à l'abordage et Lucas Pérez profite d'un bon travail de Borja Valle pour réduire l'écart (1-2, 40). De quoi reprendre espoir avant la pause, et redoubler d'efforts dans le second acte.À la suite d'un joli mouvement à trois, Emre Çolak conclut l'action et égalise (2-2, 64). Poussés par leur public face à un adversaire toujours invaincu en championnat, les Galiciens dominent les débats en fin de partie. Mais voilà, ce Barça est intraitable : grâce à la connexion entre Messi et Luis Suárez , l'Argentin envoie le Depor end'une frappe du droit poteau rentrant (2-3, 82), puis d'un enroulé du gauche plus classique (2-4, 85).Et malgré la tristesse locale, le Riazor applaudit une poignée de secondes plus tard l'entrée du divin Iniesta. Classe.