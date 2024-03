A Mbacké, Cheikh Tidiane Diéye en défenseur de l’économie sociale et solidaire

Cheikh Tidiane Dieye, candidat à la présidentielle du 24 mars, a décliné, jeudi, à Mbacké (centre), plusieurs axes de son programme où ”l’économie sociale et solidaire occupe une place de choix”.



”Faire de l’économie sociale et solidaire c’est restituer les richesses aux populations et aux ayant-droits. Mbacké est un département extrêmement riche par sa population, par sa diversité, par le travail des hommes et des femmes”, a déclaré le leader de la coalition ”’Président bi ñu bëgg”.



Lors d’un meeting, il a également mis en exergue les richesses agricoles du département de la région de Diourbel.



Selon lui, ”les potentialités économiques que regorge le département auraient permis de faire ce que l’on appelle la transformation structurelle et les chaînes de valeurs agro-industrielles”.



”On aurait pu avoir des dizaines et des dizaines d’entreprises autour de Mbacké et de Touba car la taille de ce marché économique est énorme et peut faire gagner de l’argent en donnant du travail aux jeunes à condition d’y installer de grandes industries”, a t-il dit.



