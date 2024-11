À Nioro, Amadou Bâ fait la leçon à Ousmane Sonko : «Ne jouons pas avec les Armées, le rôle d’un Premier ministre n’est pas de stigmatiser de vaillants officiers »

Amadou Bâ qui incarne la paix et l’avenir, ne pouvait pas espérer meilleur cadre pour boucler sa journée de campagne électorale, après une paisible et rapide traversée de la Gambie. La foule qui n’a d’yeux que pour l’ancien Premier ministre, a rivalisé d’ardeur et de détermination, comme si elle voulait en découdre pour le triomphe de "Jamm ak Njarin" au Rip et partout, dans le Saloum.



D’où le satisfecit du président Bâ qui peine à contenir sa joie. « Je suis heureux de constater la dynamique unitaire de l’opposition dans le département. Et pourtant, les états-majors n’y ont pas contribué ».



Une brève introduction, avant qu’Amadou Bâ ne rende hommage à d’illustres enfants de Nioro, dont « Moustapha Niasse, un grand commis de l’Etat, Serigne Mbaye Thiam et Mamadou Moustapha Bâ. Des hommes de valeurs, compétents et généreux, mais aussi de grands contributeurs au développement économique et social du pays ».



Aussi, renseigne le président de la coalition Nouvelle Responsabilité, « le Sénégal a une administration robuste, républicaine et loyale. J’en distincte l’armée nationale pour son professionnalisme, sa loyauté et son patriotisme ». Un sujet qui, manifestement, tient à cœur l’ancien Premier ministre, qui enchaîne: « Ne mêlons pas les armées à nos discussions politiciennes. Ne jouons pas avec les socles de notre nation. Le rôle d’un Premier ministre n’est pas de stigmatiser de vaillants officiers qui ont tout donné à leur pays ».



Voilà qui est clair et bien exprimé, avant que le président Bâ ne revienne à la politique, pour indiquer que sa coalition veut une majorité qui lui permettra de gouverner, pour remettre le Sénégal dans la bonne direction. Situation qui ramènerait l’actuel Premier ministre, plus apte à s’opposer, à ce qu’il sait faire de mieux.



La compétition électorale, ajoute Amadou Bâ, «n e doit pas être une occasion pour détruire, déconstruire et démolir les bases qui sous-tendent notre pays. Débattons, faisons valoir les idées et que le meilleur gagne. On ne bâtit pas un pays dans la division et la violence ».