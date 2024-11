À Saint Louis/ Amadou Ba évoque les départs vers Pastef : «Il faut freiner ou réglementer la transhumance politique» Le Président de la coalition Jamm ak Njariñ a été accueilli à Saint Louis, la vieille ville. Une cité de tradition religieuse et d’hospitalité où Amadou Ba a installé ses quartiers le temps d’échanger avec les responsables politiques locaux de sa coalition. C’est ainsi qu’il a déploré la défection d’Arona Sow, suppléant sur sa liste à Saint-Louis au profit des prairie verdoyantes du camp au pouvoir. «Il est essentiel de réglementer ces départs pour freiner la transhumance politique» dit le Président Ba.

Pour Saint-Louis, une terre d’histoires mais surtout une terre marquée par l’influence de nos marabouts et symbole de la légendaire « Teranga »il paraît judicieux aux yeux du chef de file de la Nouvelle Responsabilité de rehausser le statut et le standing de la capitale coloniale en l’érigeant au rang de capitale économique du Sénégal.



«Grâce à des infrastructures comme le projet de la VDN3, l’écosystème local offre de nombreuses opportunités. Nous devons aussi former les jeunes dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration pour qu’ils contribuent au développement économique. L’exploitation du gisement gazier en mer aura des conséquences sur la pêche artisanale. Il est donc impératif de renforcer nos relations avec la Mauritanie et de gérer les ressources naturelles pour limiter l’impact sur la pêche artisanale.



Je plaide également pour des assurances et des retraites pour les pêcheurs, ainsi que la formation en pisciculture».

D’autres enjeux, comme la modernisation du marché et du bassin de rétention à Pikine, la lutte contre l’érosion côtière à la langue de Barbarie, revêtent une importance capitale pour le Président Ba.



Très attaché à Ndar et résolument engagé pour son rayonnement, le leader de Jamm ak Njariñ révèle: «Nous avons aussi le projet de construire un grand hôpital en synergie avec l’université. Si le gouvernement ne prend pas des mesures adéquates, nous pourrions rencontrer des difficultés dans les secteurs agricoles, de l’élevage et de la pêche.



Pour surmonter ces défis, il est impératif de voter pour la coalition Jàmm Ak Njariñ» pour définitivement sortir de sa torpeur, la cité emblématique de Mame Coumba Bang qui mérite tous les efforts.



