A cause des problèmes d’eau au Lycée des Parcelles assainies : Les enseignants suspendent les cours Moins d’une semaine après la rentrée des classes, le Lycée des Parcelles assainies (Lpa) a vu son robinet être coupé. Et les professeurs ont décidé de boycotter les cours jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Le quotidien

«Cette situation est devenue inquiétante alors que le lycée compte plus de 2 mille 500 élèves et 100 professeurs», explique Issakha Niang, professeur de français au Lpa et porte-parole.



Pour lui, les risques sanitaires sont énormes, sans oublier «l’impossibilité de garantir un accueil convenable aux élèves et leurs parents dans l’école», le nonrespect du protocole sanitaire sur le Covid-19, le manque d’hygiène des toilettes.



«En dépit des mesures palliatives initiées par l’établissement, qui ont montré leurs limites objectives, le lycée reste gravement exposé aux grands risques d’insalubrité pour les enfants que nous sommes censés encadrer et éduquer», avance Issakha Niang, qui a exposé la situation du lycée devant les élèves. Ils sont du même avis que leurs enseignants. Après concertation avec les parents d’élèves, le collectif des professeurs a décidé de suspendre les cours jusqu’à nouvel ordre



