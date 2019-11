A cause du Ter les Habitants de Diamageune Sicap Mbao vivent la galère On se croirait en Période d'hivernage, la commune de Diamaguene Sicap Mbao, plus particulièrement les habitants du quartiers Mathias Mbaye vivent la galère. Les canalisations ne marchent plus et les eaux usées débordent dans le quartiers. Tout Ça à cause des travaux du Train Express Régional(Ter). Egalement, ces travaux font que les bus Tata ligne 78 et 73 passent au sein du quartier ainsi que les cars qui viennent de Dakar pour rejoindre yeumbeul. Un casse tete quotidien pour les populations de cette localité. Visionnez la Vidéo.

