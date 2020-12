A la Une des quotidiens: Les divers faits de ce lundi 14 décembre 2020 Voici les faits qui ont marqué la « Une » des quotidiens sénégalais de ce lundi 14 décembre 2020.

Pleins feux sur les jeux de hasard. C’est « L’Observateur » qui nous apprend que les jeux de paris sportifs ont rapporté 68 milliards de FCFa à la loterie nationale. Au poker, "L’Observateur" révèle l’histoire insolite de l’homme qui a réveillé sa femme en pleine nuit, pour parier son...matelas.



Un bébé de 10 mois aurait trouvé la mort à la crèche «la Cigogne bleue». "Vox Populi" note qu’à Kaour en Casamance, un Kankourang a été battu à mort. Et puis, l’innocence sacrifiée, avec ce bébé de 10 mois décédé à la crèche «La cigogne bleue», « Libération » fait des révélations sur le drame.



Le journal informe que S. B. Dia est décédé, après une « asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire » selon le certificat de genre de mort. « Libération » nous apprend que les premiers éléments de l’enquête du commissariat de Dieuppeul, sont connus.



Alors que « Source A » s’intéresse à l’histoire de cet homme qui prend une fille en auto-stop, la conduit dans une forêt de Mbao et la viole en plein jour. « Kritik’ » raconte que deux Gambiens et un Sénégalais sont morts dans l’incendie de Badalona en Espagne.











Source SeneKinkelibaInfo



