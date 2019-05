A la découverte de Serigne Saliou Thioune, le nouveau guide des "Thiantacounes" Serigne Saliou Thioune est désormais le nouveau guide des « Thiantacounes ». Il a été désigné, avant-hier, par le khalif général des mourides suite au décès de son père, Cheikh Béthio Thioune . Le nouveau guide des « Thiantacounes » a été un talibé de son père en suivant à la lettre les « recommandations de ce dernier« . C’est ce qui lui a valu d’être le bras droit de Cheikh Béthio Thioune. Serigne Saliou Thioune a représenté le Cheikh dans plusieurs endroits et pour diverses occasions. Qui est le nouveau guide des « Thiantacounes » ? Eléments de réponse.



Comme le veut la règle, c’est le descendant le plus direct et le plus âgé qui succédera à Cheikh Béthio Thioune, le guide des « Thiantacounes ». Pour ce cas, cet homme n’est autre que Serigne Saliou Thioune, le fils aîné de Cheikh Béthio. Né en 1964, le nouveau guide des « Thiantacounes » est décrit par ses proches comme un homme « discret, posé et doté d’un franc parler exceptionnel ».



Fam Samb Thioune ou Serigne Saliou Thioune est un employé de Consortium d’Entreprises, une entreprise qui travaille dans le domaine du Bâtiment et des travaux publics. Pour Lat Diop, un ami d’enfance de l’actuel guide des « Thiantacounes », « Serigne Saliou Thioune est un esprit cultivé, respectueux et rassembleur. Il a toujours été le bras droit de son père, Cheikh Béthio Thioune, surtout dans les relations entre l’Etat, la ville sainte de Touba et même les problèmes fonciers à Médinatoul Salam« .



Aussi, ajoute Bass Ndiaye, trouvé devant la maison de Serigne Saliou Thioune à la cité Gorgui, « Serigne Saliou Thioune a toujours été un self made man. Il n’a jamais été dépendant de son père« . Et, poursuit le quarantenaire, « la sagesse et le respect de Serigne Saliou Thioune envers ses aînés participent à ses vertus. C’est ce qui lui a valu la place qu’il occupe à Touba« .



Même témoignage pour Ndeye Kanté, un talibé et amie de la famille Thioune. « Les « Thiantacounes » ont de la chance d’avoir un guide comme Serigne Saliou Thioune. Un homme consensuel qui a toujours épaulé son père, Cheikh Béthio Thioune. Serigne Saliou Thioune était pour le Cheikh un fils, un talibé, un bras droit, un homme de confiance et un émissaire« .



Serigne Saliou Thioune aura désormais la lourde charge de diriger toute la communauté des « Thiantacounes ». Sa famille et ses proches ont la certitude qu’il saura endossé cette responsabilité, brillamment.



