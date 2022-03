A la découverte de l’artiste Reema Juuf, une jeune passionnée de musique

Repérée par des professionnels du milieu Urbain, elle collabore avec le label Thiessois "3G Team" Avec l'un des artistes du même label, Daddy Inc, Reema fait un feat qui la révèle aux yeux du grand public. Sa belle participation au projet "Au féminin" a aussi dévoilé un autre aspect de sa large palette musicale. Jouant de ses grosses capacités vocales, Reema est une artiste ouverte à tout type de style de musique et de sonorités. En si bon chemin, elle ne compte pas s'arrêter. À seulement 21 ans, elle est sollicitée dans des collaborations avec des artistes nationaux et internationaux, dont la plus récente est le grand projet du chanteur Thione Seck, avec qui elle a fait un feat dans sa compilation "Cedeo en Chœurs."