A la rencontre de Ndeye Alima Fall, meilleure élève élue major au Bfem 2022

Agée de 16 ans , Ndeye Alima Fall, est la meilleure élève élue major au Bfem 2022. Elle est issue d'une famille démunie mais cette pauvreté matérielle n'a pas freiné son ambition. Candidate au brevet de fin d'études moyennes et en compétition avec 179 521 candidats, elle est arrivée devant tous ses concurrents.



" J'ai eu une moyenne de 17, 67 au Bfem, je suis contente, je suis fière de moi. Vraiment je suis très heureuse de savoir que je suis première au niveau national. Cela n'a pas été facile, j'ai fait des recherches, et je me suis rapprochée de tous les professeurs que je connaissais pour arriver à ce stade" , a t-elle dit.



D'aprés Abdoul Aziz Samb, président de l'association pour le développement de l'éducation dans la banlieue, Ndeye Alima est une élève polyvalente. "Je l'ai eue à l'élémentaire, elle avait de très bonnes notes sur toutes les matières", fait-il savoir.





Sa mère dit être très contente et pas du tout surprise car sa fille aime beaucoup les études.