A la suite de Cheikh Diallo: Mame Mbaye Niang demande la suppression des mairies de ville et annonce sa candidature pour la mairie de Ngor Il y a deux semaines, le journaliste Cheikh Diallo avait demandé la nomination du maire de Dakar pour éviter des situations conflictuelles, si ce dernier n’est pas du pouvoir comme avec Khalifa Sall. Sa proposition avait été considérée comme rétrograde et anti-démocratique. A sa suite, le ministre chef de cabinet du président de la République a demandé la suppression pure et simple des mairies de ville, y compris celle de Dakar.

« Je suis pour la suppression des mairies de ville et le renforcement des maires des communes. C’est-à-dire Dakar et ses 19 communes. L’objectif est de bien de faire. En quoi supprimer les mairies de ville est un recul ? Il faut revoir l’organigramme de la décentralisation », a en effet, déclaré Mame Mbaye Niang dans l’émission "Grand Jury" de la RFM de ce dimanche.



Par ailleurs, l’ancien ministre de la Jeunesse a annoncé sa candidature pour la mairie de Ngor.



« Je suis de Ngor et je serai partant. Je suis un homme politique », a-t-il répondu à la question de savoir s’il était candidat pour les prochaines élections locales.



