À peine élargi de prison, les premiers mots de "Diop Iseg" Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 23:30 | | 0 commentaire(s)| Il y a quelques heures, le patron d'ISEG, Mamadou Diop, tristement célèbre pour une affaire de moeurs connue, a enfin goûté aux joies de la liberté puisqu'il est sorti de prison après plusieurs mois d'incarcération. Quoi que "Diop ISEG", comme on le surnomme, n'a pas encore pris les paroles, mais dakarposte, qui a ses radars fureteurs un peu partout et à des insoupçonnés, vous file les images de ses retrouvailles avec sa famille, particulièrement avec sa maman. Qui vit sous son son toit à Sacrée Coeur 3.

