Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A peine séparé de Rihanna, Hassan Jameel serait déjà fiancé (photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 12:08 | | 0 commentaire(s)| Cela fait plusieurs semaines que Rihanna s’est séparée d’Hassan Jameel, le richissime héritier saoudien. Mais le milliardaire n’a pas perdu le temps après cette séparation avec la célèbre chanteuse américaine. Il se serait déjà fiancé à une autre femme.





D’après le média Ace Showbiz, Hassan Jameel serait en couple avec Nicole Watson, une écologiste. Les deux amoureux se seraient rencontrés lors d’un évènement caritatif et ils seraient très proches.



Le milliardaire saoudien prendrait cette relation très au sérieux et il serait passé à la vitesse supérieure, en officialisant ses fiançailles avec cette dernière.





Il faut dire que les rumeurs sur les fiançailles d’Hassan Jameel ont commencé quand un membre de la famille du milliardaire a posté un cliché sur lequel il était écrit « Elle a dit oui ». Toutefois, les concernés n’ont pas confirmé ni infirmé cette publication.



Pour rappel, Rihanna et Hassan Jameel ont eu une liaison qui a duré plus de deux ans. Les deux ex-amoureux s’aimaient très fort et avaient décidé d’habiter ensemble à Londres.



Depuis leur rupture, la chanteuse se montre très proche d’ASAP Rocky. Ainsi, tous les fans pensent qu’ils sont ensemble. Mais Rihanna reste toujours discrète et ne se prononce pas sur la nature de cette nouvelle relation avec le rappeur.









Accueil Envoyer à un ami Partager