A qui bénéficie la visite d'Edouard Philippe au Sénégal Le secteur privée Français amassera plusieurs centaines de millions d'euros avec la venue d'édouard phillipe au Sénégal car, le Sénégal va se doter de trois nouveaux patrouilleurs du groupe français Kership, ainsi que de missiles du groupe européen basé en France MBDA.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019

A coté des 50 millions d’euros de prêt par l’Agence française de développement « en vue d’une gestion performante des finances publiques et d’une amélioration de la transparence budgétaire », annoncé, se trouve l'achat par le sénégal de trois patrouilleurs commandé au groupe français Kership, ainsi que de missiles du groupe européen basé en France MBDA, a-t-on appris dimanche lors de la signature d’une série d’accords entre gouvernements à Dakar. Il s'agit de « plusieurs centaines de millions d’euros », selon Pascal Piriou, président du groupe éponyme.

Cette acquisition, formalisée au palais présidentiel sénégalais en présence du chef de l’État Macky Sall et du Premier ministre français Édouard Philippe, se double de l’achat de missiles mer-mer et mer-air de l’européen MBDA, dont le siège est au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Par conséquent le Principal Bénéficiaire de cette Visite est la France et non le Sénégal comme on pourrait le penser.



