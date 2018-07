A qui le Ballon d’or ? (Reuters)

Luka Modric, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, tous prétendants au Ballon d’or, joueront gros, dimanche, lors de finale entre la France et la Croatie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 19:24 commentaire(s)|



Le Ballon d’or peut-il échapper à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Certains de leurs concurrents n’en sont pas convaincus. "Cette année, il sera encore pour Ronaldo ou Messi. Même avec une élimination en huitième ! Je me souviens d’années où Ribery ou Sneijder avaient tout gagné en club mais sans remporter le Ballon d’or. Idem pour Iniesta. Griezmann a été très bon et il a fini troisième. Le Ballon d’or est pour Ronaldo et Messi, c’est comme ça. On va attendre qu’ils arrêtent pour en gratter un ou deux", a ainsi lâché ce week-end, Eden Hazard, qui aurait pourtant fait un candidat plus que crédible à la consécration individuelle suprême en cas de sacre de la Belgique.



Mais c’était sans compter sur les Bleus, bourreaux des Diables rouges (1-0) en demi-finale. Des Bleus rejoints par les Croates, tombeurs de l’Angleterre dans l’autre demi-finale. Le champ des possibilités s’est donc réduit dans l’optique du Ballon d’or. Si après dix ans de règne sans partage, Lionel Messi et Critiano Ronaldo, cinq Ballons d’or chacun, devaient abandonner leur bien, leur successeur est donc à trouver parmi les deux finalistes.



Côté croate, un nom se dégage évidemment, celui de Luka Modric. Non seulement parce qu’il est l’un des Croates les plus en vue depuis le début de la compétition, autant pour son influence sur le jeu des Vatreni que pour ses deux buts depuis le début de la compétition, mais également parce qu’il peut se targuer d’avoir joué un rôle prépondérant dans le sacre du Real Madrid en Ligue des champions.



Côté français, les candidats sont plus nombreux. A l’instar de son coéquipier Luka Modric, Raphael Varane a lui aussi remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et est à son avantage depuis le début de la Coupe du monde, comme en attestent sa prestation étincelante face à la Belgique ou son but contre l’Uruguay en quarts de finale. Mais l’ancien Lensois reste un défenseur central et à moins qu’il ne parvienne à marcher sur les pas de Fabio Cannavaro, sacré en 2006 dans la foulée du titre de la Squadra Azzurra, il y a même peu de chances de le voir sur le podium du Ballon d’Or.



Attaquants obligent, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont des candidats autrement plus valables. Malgré ses trois buts et deux passes décisives, le premier n’a guère brillé depuis le début de la compétition et le second débarque tout juste dans le grand monde. Mais il suffirait d’une performance de choix, dimanche, en mondovision pour leur permettre de prétendre à la succession de Zinédine Zidane, dernier français sacré en 1998. Ses deux buts inscrits face au Brésil il y a tout juste 20 ans y étaient pour beaucoup…









Sports.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook