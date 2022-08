A trois mois de la Coupe du monde, ça craint fort pour ces Lions en manque de temps de jeu !

Sale temps pour certains qui ont du mal à rebondir depuis le sacre du Sénégal en février dernier en Coupe d'Afrique des Nations devant l'Egypte.



Cheikhou Kouyaté qui n'a pas été prolongé à Crystal Palace devait rebondir en Turquie, mais, jusqu'à présent, est dans le flou, car n'ayant pas de club à ce jour.



Saliou Ciss est à classer dans ce lot. Titulaire sur le flanc gauche de la Tanière, il peine à trouver un point de chute alors qu'il a fait une énorme CAN.



Alfred Gomis, recruté par Rennes il y a deux saisons, n'est plus intouchable et a été remplacé par Steve Mandanda avant le début de la Ligue 1 qui a ouvert depuis vendredi. Cela craint pour lui d'autant que Seyni Dieng, qui, hiérarchiquement a comblé son gap devant lui, serait peut-être numéro 2. Sa menace viendrait de Bingourou ou du sociétaire du Casa Sports, Alioune Badara Faty, qui avait fait le voyage au Cameroun.



Idrissa Gana Gueye, vice-capitaine de Aliou Cissé, est, depuis l'arrivée de Galtier, classé dans la catégorie des indésirables du Paris Saint-Germain. Un temps annoncé à Everton, c'est encore le calme plat de son côté.



L'autre parisien, Abdou Diallo (indésirable, mais courtisé par le Milan AC), pourrait rebondir dans quelques jours d'autant que c'est chaud entre lui et le club lombard qui en fait sa priorité.



Bamba Dieng (Marseille), qui avait réalisé une bonne saison avec les Olympiens, est désormais le cinquième choix de Tudor, le nouvel entraîneur de Marseille.



Bouna Sarr (Bayern), Boulaye Dia (Villareal) et Pape Matar Sarr (Tottenham) devraient encore plier bagage pour espérer être du wagon de Qatar.



C'est assez inquiétant, car il ne reste que trois chiches mois !