A une heure du match Brésil-Sénégal: La forme et la sérénité de mise dans la Tanière La rencontre Brésil/Sénégal qui a lieu à Singapour, rappelle l'envergure des grands rendez-vous comme la Coupe d'Afrique des Nations ou encore la coupe du Monde. Cette rencontre prévue dans une heure, heure locale, se déroule devant environ 55000 spectateurs au stade multisport de Kallang de Singapour. Ce match sera retransmis sur la chaîne nationale.

L’équipe nationale du Sénégal s'est entrainée au stade Roissy de Paris avant de se déplacer à Singapour. Malgré certaines absences, les coéquipiers de Sadio Mané affichent la grande forme et la sérénité.



Les asiatiques leur ont réservé un accueil chaleureux. A leur arrivée à Singapour, des supporters, amoureux de foot et fans de Sadio Mané criaient plusieurs fois le nom de l'attaquant sénégalais: Eh! Sadio ;Sadio...! ou encore Mané Mané...! Sa popularité a vite fait le tour du monde. La notoriété de Sadio Mané a été boostée, non seulement par ses brillantes performances en équipe nationale (vice championne d'Afrique 2019), mais aussi par la magie des réseaux sociaux. Une popularité qui rappelle sans doute celle de El Hadji Ousseynou Diouf dans la Tanière de 2002.



Du coté de la Seleçiao, on note la présence en force des Parisiens et ex-Parisiens Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Neymar.

