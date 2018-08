ABC : "Ce que j’ai dit à mes collaborateurs sur le contexte politique surchauffé…"

Le Médiateur de la République du Sénégal, Me Alioune Badara Cissé, présente ce lundi, dans l’après-midi, au chef de l’Etat, Macky Sall ses rapports d’activités au titre des années 2014 –2016.



Cependant, comme il est de coutume, il ne va pas s’adresser à la presse, après la présentation du document.



"J'ai dit à mes collaborateurs qu'organiser un point de presse dans un contexte politique surchauffé là, avec un Abc qu'on cite à gauche et à droite, comme un candidat à l'élection présidentielle de 2019, ne permettrait pas d'adresser des questions citoyennes et celles relatives aux usagers du service public. Donc, je préfère ne pas en faire, ça sera une prochaine fois quand les esprits seront apaisés", précise-t-il, dans le journal « L'Observateur ».



Selon ce journal, ABC aurait déjà rencontré Macky Sall en vue de la cérémonie de remise des rapports, prévue ce lundi. D’autres sujets d’actualité ont également fait l’objet d’échanges entre les deux hommes.