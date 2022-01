ABDOULAYE DIOUF SARR: »Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias » « Nous rendons grâce à Dieu; la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier. Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias, respectivement donnés vainqueurs par les urnes à Yoff et à Dakar. Nos encouragements et vœux de réussite pour l’intérêt général. Nous exprimons nos remerciements à tous les Dakaroises et Dakarois, qui nous ont démontré une adhésion entière à notre ambition pour l’émergence de notre ville capitale. Notre engagement à vous servir demeure intact », a posté le maire sortant de Yoff et candidat de Bby à la mairie de Dakar, sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 17:40



