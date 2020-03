ACBEP : Pr Hamady Dieng nommé, remplace Socé Diop Dione

Mercredi 4 Mars 2020

On connaît le successeur de Madame Socé Diop Dione : il s’agit de Hamady Dieng, Professeur de mathématiques, précédemment Directeur des Constructions au Ministère de l’Intérieur. Il est nommé Directeur général de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), en remplacement de Madame Socé Diop Dione, appelée à d'autres fonctions, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2020.



Le chef de l’Etat Macky Sall a également nommé Monsieur Médoune Hane Tall, Commissaire de Police, matricule de solde n°716322/I, précédemment en service à la Direction du Budget et des Matériels de la Direction générale de la Police nationale. Il devient Directeur de Construction au Ministère de l'Intérieur.

