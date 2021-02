AFFAIRE DE VIOL: La maman de Ousmane Sonko se prononce Premier mot de la maman à Ousmane Sonko après les accusations portées sur son fils. « Ce qui est reproché à mon fils Ousmane Sonko, me touche profondément. Je suis peinée et je le vis comme tous les autres Sénégalais qui ont une affection envers lui.



J’appelle tout le monde à la retenue. Je suis certaine que la vérité va jaillir … ».



C’est en substances le message lancé par Mame Khady Ngom face aux jeunes de PASTEF Ziguinchor qui se sont rendus chez elle pour lui apporter un soutien moral.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 13:09





