AFIS 2023 : Coura Sène, de Wave, couronnée dirigeante de l’année

générale de Wave Digital Finance dédie à tout le personnel de l’entreprise le prix de femme dirigeante de l’année (Woman Leader) qu’elle a reçu lors de la deuxième édition de l’



Le choix de Coura Sène par un jury composé d’Amadou Kane, président du cabinet AKassociates, Mohamed Lamine Bah PDG de Sunu group, Mukwandi Chibesakunda, PDG de Zanaco, Zied Loukil, partenaire chez Mazars et de Cynthia Gnassingbé Essonam, consultante senior sur l’engagement du secteur privé pour la Zlecaf, est à l’aune de son parcours riche et particulier.



Titulaire d’une maitrise en informatique de Polytech Lille en France, la « femme leader » compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du mobile money, des télécommunications et de l’assurance. Lesquelles lui ont permis de propulser Wave Digital Finance parmi les grands noms du mobile money continental. Arrivée en 2018 en qualité de directrice du développement commercial, Coura Tine Sène a su prendre ses marques pour lancer la fintech sur le marché sénégalais, en offrant aux utilisateurs un accès simple, rapide et sécurisé et à moindre coût aux services financiers.



« Wave, c’est aujourd’hui 8 millions de Sénégalais qui utilisent nos services tous les mois, plusieurs millions en Côte d’Ivoire aussi, ce qui signifie que beaucoup d’opérateurs économiques nous font confiance. C’est également 2 000 collaborateurs dans le monde dont, 900 au Sénégal et plus de 600 en Côte d’Ivoire », confie à Jeune Afrique, la directrice de Wave pour la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

entre leurs comptes SFD et Wave de manière transparente, a-t-elle déclaré à cet effet. L’impact est considérable, parce que nous offrons la possibilité de digitaliser leurs transactions en économisant ainsi les déplacements pour effectuer le remboursement de leurs crédits dans les SFD. »



Annoncé au Togo il y a trois ans, dans une politique d’expansion en Afrique de l’ouest, Wave a dû revoir ses ambitions pour se concentrer sur les marchés sénégalais et ivoirien avant de reprendre un nouvel envol. « Nous ne renonçons pas à venir au Togo mais d’abord, nous voulons conforter notre présence dans les pays dans lesquels nous avons démarré », a-t-elle assuré. Hommage à Pathé Dione Outre le prix décerné à la directrice régionale de Wave, la soirée des Award de l’AFIS 2023 a également attribué, à titre posthume, le trophée de « Hall of excellence 2023 » au « pape » des assurances et des banques, Pathé Dione, fondateur de Sunu Banque,



Yellow Card, une plateforme d’échange de cryptomonnaies présente dans 20 pays est donné gagnant dans la catégorie « Disrupter of the year », United Bank for africa (UBA), a été couronné dans la catégorie « African champion » et enfin la BRVM dans la catégorie « Innovative deal of the year » avec son partenaire EDC Investment Corporation pour le succès de l’introduction en bourse de Orange Côte d’Ivoire.

Initié par Jeune Afrique Media Groupe (JAMG) en partenariat avec Mazars, l’AFIS Awards récompensent chaque année cinq catégories d’entreprises et individus qui ont fortement contribué à la croissance du secteur financier africain.

