AFRIMA 2018: Aucun artiste sénégalais parmi les lauréats

Le Sénégal a encore brillé par son absence à la cérémonie des lauréats « All Africa Music Award (AFRIMA), 5 édition 2018, tenue samedi dernier à Accra, au Ghana. Cette rencontre qui réunit le gotha de la musique africaine, a été créée par le Comité international AFRIMA, en collaboration avec l'Union africaine, pour récompenser les stars de la musique, des producteurs, des Dj du continent Africain et de la diaspora africaine, qui ont marqué l’année.



Si Viviane Chedid a été nominée dans la catégorie « meilleure artiste féminin Afrique de l’Ouest » pour son titre « Mariage Forcé » aux côtés de Alune Wade pour la catégorie « Jazz », ils ont par contre échoué à la délibération des résultats.



Et, pour une fois encore, les artistes des pays anglophone ont raflé presque toutes les récompenses mises en jeu, devant les francophones.



Par exemple, le chanteur Davido (Nigéria) a été désigné Artiste de l'année, devenant le second Nigérian à remporter ce prix, après le sacre de Wizkid en 2017.



Davido a également remporté le prix du meilleur artiste masculin en Afrique occidentale, pour son succès « FIA » sorti en 2017. Sa compatriote Tiwa Savage a remporté l’équivalent féminin du prix régional.



En Afrique du Sud, les gagnants sont Nasty C et Shekhinah, grand gagnant des South African Music Awards 2018.



Du côté de l’Afrique de l’Est, Bebe Cool et Betty G ont été primés. La dernière a également remporté le prix du meilleur album de l’année pour Wegegta.



Au cours de la soirée, a également été récompensé par un prix spécial, le vétéran de la musique ghanéenne Teddy Osei, leader du célèbre groupe Osibisa.



La liste complète des gagnants ci-dessous :



CATÉGORIES RÉGIONALES



Best Female Artist in Central Africa

Daphné / Cameroon / Jusqu'à La Gare



Best Male Artist in Central Africa

Fally Ipupa / DRC / Mannequin Ft Keback & Naz



Best Female Artist in Eastern Africa

Betty G / Ethiopia / Mengedegna



Best Male Artist in Eastern Africa

Bebe Cool / Uganda / Freedom



Best Female Artist in Northern Africa

Lyna Mahyem ft Medi Meyz /Algeria / Bye Bye



Best Male Artist in Northern Africa

Hamza El Fadly / Morocco / Ya Mraya



Best Female Artist in Southern Africa

Shekhinah / South Africa / Please Mr



Best Male Artist in Southern Africa

Nasty C / South Africa / Jungle



Best Female Artist in Western Africa

Tiwa Savage / Nigeria / Ma Lo Ft. Wizkid & Spellz



Best Male Artist in Western Africa



Davido / Nigeria / Fia



CATEGORIES CONTINENTALES



Album of the Year

Betty G / Ethiopia / Wegegta



Artist of the Year

Davido / Nigeria / FIA



Best African Video

Sesan / Gringo (Shatta Wale) / Nigeria



Best African Act in Diaspora

Hazel Mak / Malawi / Jaiva Ft. Roberto & Tay Grin



Best African Collaboration

GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo / Ghana-Nigeria / Akwaaba



Best Artist, Duo or Group In African Contemporary

Kidi / Ghana / Odo Remix Ft. Mayorkun & Davido



Best Artist, Duo or Group in African dance or Choreography

Mr P. / Nigeria / Ebeano



Best African DJ

Afrotronix / Chad / OyO



Best Artist, Duo or Group in African Electro

Master KG / South Africa / Skeleton Move Ft. Zanda Zakuza



Best African Duo, Group or Band

Toofan / Togo / Money



Best Artist, Duo or Group in African Hiphop

M.anifest ft King Promise / Ghana / Me Ne Woa



Best Artist, Duo or Group in African jazz

Sibusiso Mashiloane / South Africa / Niza

Best African Rapper or Lyricist



Falz / Nigeria / La Fête

Best Artist, Duo or Group in African pop

2Baba / Nigeria / Amaka Ft. Peruzzi



Best Artist, Duo or Group in African Ragga, Reggae & Dancehall

Stonebwoy / Ghana / Hero

Best Artist, Duo or Group in African R&B&Soul

Praiz / Nigeria / Champagne and Flowers



Best Artist, Duo or Group in African Rock

Maryam Saleh, Maurice Louca, Tamer Abu Ghazaleh / Egypt / Ekaa Maksour



Best Artist, Duo or Group in African Traditional

Irene Namatovu / Uganda / Nsambila Nyuma Nga Janzi



Best Female Artist in African Inspirational Music

Sandra Nankoma / Uganda / Kaddugala



Best Artist in African Inspirational Music

Sarkodie / Ghana / Glory Ft. Yung



Most Promising of the Year

Kuami Eugene / Ghana / Confusion



Producer of the Year

Fresh VDM / Togo / Fia



Revelation of the Year

Betty G / Ethiopia / Ere Manew



Song of the Year

GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo / Akwaaba / Ghana



Songwriter of the Year

Shekhinah Donell, Amon Taulo Chibiya II / South Africa / Different Ft. Mariechan



African Fans' Favourite

Nedy Music / Tanzania / One and Only Ft. Ruby