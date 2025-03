AFRIQUE - Croissance économique : Le Cea table sur 3,8 % en 2025 et 4,1 % en 2026

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, même si la croissance a rebondi, elle reste faible et toujours en-deçà du niveau nécessaire pour améliorer le niveau de vie des populations et atteindre les Objectifs de développement durable (Odd), indique le rapport.



Les risques pesant sur la croissance de l’Afrique sont fortement orientés à la baisse, en raison des tensions et des fragmentations économiques mondiales, notamment des risques d’une escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de conflits transnationaux, régionaux et nationaux, et de chocs climatiques plus fréquents et plus intenses.



D’après le rapport de la Cea, bien que le ratio dette/Pib global de l'Afrique soit estimé avoir diminué de 67,3 % en 2023 à 62,1 % en 2025, les niveaux d'endettement restent insoutenables. Il est relevé dans le document que les craintes d'une crise de la dette persistent, et des coûts d'emprunt injustement élevés freinent les dépenses de développement essentielles. « Cette situation a alimenté les appels à une réforme de l'architecture financière mondiale », rapporte de document.



Environ 468 millions de personnes vivent dans la pauvreté



La bonne nouvelle est que la proportion d'africains vivant dans l'extrême pauvreté (seuil international de pauvreté de 2,15 dollars par jour) diminue progressivement, selon le rapport. Qui, cependant, indique que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté pour atteindre environ 468 millions, aggravé par les crises récentes.



Le rapport révèle que l'Afrique peut renforcer sa résilience en accélérant l'action climatique, qui pèse lourdement sur la vie humaine et la croissance économique. En 2022, les aléas météorologiques, climatiques et hydriques ont directement touché plus de 110 millions de personnes sur le continent, entraînant des pertes économiques dépassant 8,5 milliards de dollars.



Avec près de 76 millions de jeunes Africains sans emploi, sans éducation ni formation, il est particulièrement crucial d'investir dans le développement des compétences, souligne le rapport. Ces investissements sont essentiels à la croissance et à la résilience de l'Afrique, le continent possédant la main-d'œuvre la plus jeune du monde.



Le risque d’une escalade des guerres commerciales mondiales offre à l’Afrique une opportunité de se replier sur elle-même et de stimuler le commerce intra régional et l’autonomie grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), renseigne enfin le rapport.

Bassirou MBAYE













Source : Le Rapport économique 2025 sur l’Afrique (Era) de la Commission économique pour l’Afrique (Cea), prévoit que la croissance du continent devrait progressivement se redresser, pour atteindre 3,8 % en 2025 et 4,1 % en 2026, grâce à une consommation privée accrue et à de meilleures performances commerciales.Source : https://www.lejecos.com/AFRIQUE-Croissance-economi...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook