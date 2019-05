AG Fédération de basket-ball: seul candidat à sa succession, Me Babacar Ndiaye en shoot libre !

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

Avec un bilan jugé nettement satisfaisant, l’actuel président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Boubacar Ndiaye, sera finalement candidat à sa succession. L’assemblée générale est le 15 juin à partir de 11h au Stade Léopold Sédar Senghor. Le dépôt des candidatures pour le Comité directeur et le poste de président a pris fin hier, à 18h, au siège de l’instance fédérale, seul l’actuel président a déposé son dossier de candidature.



« On n'a vu que le dossier du président de la fédération. Les autres candidats attendus ne se sont finalement pas manifestés. Cela résulte des résultats réalisés par l’équipe fédérale, pendant ces quatre années, la bonne gestion des compétitions… », a confié une source proche de l’instance fédérale.















Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos