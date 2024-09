AG/JOTNA : Me Moussa Diop dépose une plainte contre son mandataire pour abus de confiance

Un climat de tension s'est installé au sein du parti politique AND GOR JOTNA, suite à une affaire de présumé abus de confiance mettant en cause le mandataire du parti, Boubacar Camara. Le Président du parti, Me Moussa Diop, a pris des mesures fermes en déposant une plainte pénale auprès des autorités compétentes.



L'affaire prend une tournure sérieuse après que M. Camara, chargé de déposer les listes de candidats et autres documents indispensables à la participation d'AND GOR JOTNA aux élections législatives prévues le 17 novembre 2024, ne s'est pas présenté à l'heure convenue. En plus de son absence inexpliquée, une vidéo circulant sur YouTube révèle que Boubacar Camara aurait organisé une conférence de presse pour exprimer son opposition à la candidature du parti.



Selon Me Moussa Diop, cette attitude constitue un grave abus de confiance, causant un préjudice considérable à la formation politique. Il est question d'une confiscation arbitraire des listes électorales et des documents, rendant difficile la participation du parti au scrutin à venir.



La plainte déposée à la sûreté urbaine sous la référence MT 5499 / SU vise à faire la lumière sur cette affaire. Le Président d'AND GOR JOTNA entend également découvrir les individus qui seraient à l'origine de cette situation et dont Boubacar Camara ferait mention.



Le parti espère une résolution rapide de cette affaire afin de préserver sa place dans le processus électoral et de continuer à défendre les valeurs démocratiques qui lui sont chères.

LeSoleil_Digital

