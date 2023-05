AG de l’APRODEL : Moussa Fall crie à l’injustice et à la marginalisation au sein de Benno Le patron de l’Alliance pour la promotion du développement local (Aprodel), crie d’emblée à l’injustice et à la marginalisation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), que son parti soutient depuis l’accession au pouvoir du président de la République, Macky Sall, au pouvoir. Certes, frustré, Moussa Fall, secrétaire général de l’Aprodel, décide toutefois d'accompagner le Président Macky Sall jusqu'en 2024.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Lors de l’assemblée générale tenue dans son fief à Kaolack, il n’a pas manqué de souligner que malgré la pause de 2 ans, sa suprématie politique est toujours évidente. Au détour de l’assemblée générale, il a lancé la campagne de vente d'un million de cartes pour, certes, massifier sa formation politique, mais aussi, renforcer le camp présidentiel malgré son amertume due à la posture de ses camarades de coalition, « qui lui vouent un manque de considération ».



Ainsi, une résolution d’accompagner le Président Macky Sall jusqu'en 2024, conformément à la décision dudit parti, a été prise à l'issue du rassemblement politique, qui a drainé une foule immense de militants et de sympathisants.



D’après Moussa Fall, la résolution a insisté sur des frustrations dans les rangs de l'Aprodel occasionnées par un manque de considération et une marginalisation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, après un compagnonnage de 11 années.



De plus, lors de cette AG, plusieurs autres décisions ont été prises. Il s'agit de l'engagement des militantes et militants à poursuivre la massification et l'animation de leur parti dans les trois départements de la région de Kaolack, ainsi que dans tout le Sénégal. En direction de la présidentielle de 2024, l'Aprodel rappelle également la prévision de la vente d'un million de cartes pour élargir ses bases à l'intérieur du pays.











Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook