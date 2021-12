AGRESSIONS SEXUELLES PRÉSUMÉES À TIVAOUANE PEULH: Trois filles mineures accusent de viol leur maître coranique et imam Ce fut un coup de tonnerre dans un ciel serein lorsque les gendarmes de la brigade de Tivaouane Peulh ont interpellé, vendredi dernier, le maître coranique et imam nommé O. Bâ, pour une affaire de mœurs. Celui-ci a été trainé devant les hommes en bleu, pour viol présumé sur trois de ses écolières mineures au daara du quartier.



Un célèbre maître coranique et imam répondant au nom d’O. Bâ a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Tivaouane Peulh pour viol présumé de trois filles mineures et élèves à son daara traditionnel de quartier. C’est la rocambolesque affaire de mœurs qui est sur toutes les lèvres et suscite des réactions aussi diverses que variées dans la localité.



Une fille violée derrière les champs, une deuxième dans un bâtiment inachevé et une autre dans la maison



Les filles étaient inscrites au daara du sieur Bâ et s’y rendaient tous les jours pour apprendre des versets auprès du maître coranique, qui fait office d’imam aussi dans la cité. Mais, au fil du temps, Oustaz Ba peine à contenir ses pulsions sexuelles devant les adolescentes et leur fait souvent des avances. Un jour, il piège l’une d’elles et se retire avec elle derrière des champs de la bourgade. Il l’entraîne ensuite dans des buissons et entretient des relations sexuelles avec elle. Comme ragaillardi dans ses agissements, il cible cette fois-ci une autre gamine dans son daara, l’emmène dans un bâtiment en construction et abuse d’elle. Il récidive et jette son dévolu sur une autre jeune écolière et la viole dans la maison.

Exténuées des agissements du maître coranique, les adolescentes prennent leur courage à deux mains et se confient à leurs parents. Ces derniers peinent à croire aux déclarations de leurs enfants. Qui campent sur leurs positions respectives et expliquent au détail, près le supplice infligé par leur enseignant coranique.



Le voisinage divisé sur l’affaire, les adolescentes persistent, le maître coranique réfute les accusations



L’affaire fait grand bruit dans le patelin et alimente toutes les discussions. Certains refusent d’accorder du crédit aux allégations des deux adolescentes et soupçonnent des desseins inavoués. Tandis que d’autres gardent l’arme au pied et guettent l’issue du scandale sexuel présumé pour se faire une religion. Alertés, les pandores de la brigade de gendarmerie locale entrent en action. Ils ouvrent une enquête préliminaire et procèdent aux auditions sur procès-verbal des différentes parties concernées. Les jeunes filles réaffirment leurs allégations de viol contre le sieur Bâ, mais celui-ci réfute d’un revers de main les accusations et plaide non coupable.

Mais les hommes en bleu capitalisent des indices probants contre le maître coranique et lui notifient vendredi dernier son arrestation. Ils l’ont présenté, hier, devant le procureur de Rufisque.











