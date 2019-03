AIBD- Contrebande d’ivoire : Une Chinoise arrêtée

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT), une unité spéciale rattachée à l’OCRTIS (Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) ont appréhendés deux ressortissants chinois, résidant à Dakar à l’Aibd.



Il s’agit d’une chinoise qui voulait voyager vers son pays. Elle était en possession de produits de contrebande. Les produits incriminés, restent de l’ivoire fraîchement sculptée et dissimulée dans des sachets de lait en poudre. Le stock, était bien camouflé au milieu d’une vingtaine de cartouches de cigarettes de contrebande.



La découverte des éléments de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafic, est de 6 statuettes, 2 bracelets et un pendentif pour un poids de 350 g et un montant de 450.000 F Cfa. Ladite femme a été retenue en garde à vue. Les motifs retenus contre elle, sont les faits de circulation, détention et d’exportation illégale d’ivoires, d’éléphants dissimulés dans des sachets de lait en poudre.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos