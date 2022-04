AIBD : Des cargaisons de kérosène convoyées pour suppléer la pénurie Face à la pénurie de kérosène, le ministère du Pétrole et des Energies assure. Le Sénégal va convoyer des cargaisons pour juguler la crise énergétique annoncée à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Le ministère informe de l’arrivée d’un cargo demain 20 avril pour un premier approvisionnement de la plateforme aéroportuaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Dans la même logique, Mahanta Gueye, conseiller technique au ministère du Pétrole et des Energies, garantit que le Sénégal ne sera pas au stade de pénurie.



Le ministère du Pétrole et des Energies a tenu un point de presse pour évaluer la situation. Une pénurie de kérosène risque, en effet, de perturber le fonctionnement des compagnies aériennes desservant le Sénégal.



L’aéroport international Blaise Diagne a pris des mesures transitoires pour suppléer le déficit. L’Aibd est en train de rechercher des solutions pour assurer la continuité des activités aéroportuaires au Sénégal.



Au-delà de ces mesures, la Société africaine de raffinage, en arrêt de fonctionnement depuis 4 mois, va reprendre service d’ici la fin du mois d’avril. Le ministère du pétrole esquisse des missions pour la Sar en vue de juguler ce manque.

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook