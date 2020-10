AIBD: Des produits et organes saisis par la Douane

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

L’opération "Tonnerre 2020" initiée par l’Organisation mondiale des Douanes (Omd) contre les trafics d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, commence à porter ses fruits.



Selon "L'As", les éléments de la Cellule aéroportuaire anti-trafic (CAAT) des Douanes de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), ont mis la main dimanche sur 34 kg de vessies natatoires de thon obèse, 4,6 kg de nageoires costales de thon obèse et 16 dents de cachalot.



Les douaniers ont mis aux arrêts les deux convoyeurs de cette marchandise de nationalité étrangère, en partance pour Paris par un Vol d’Air France. Par ailleurs, 40,7 kg d’ailerons de requin ont été également saisis au même aéroport et leurs trafiquants identifiés. Ces produits sont vendus sur le marché noir à des dizaines de millions de francs Cfa. Le parquet de Mbour a ordonné une enquête.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos