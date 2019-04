AIBD : Employeur turc et travailleurs sénégalais à couteaux tirés

Victimes de licenciements sans explication et des heures de travail démesurées, les travailleurs de l’Aéroport international Blaise Diagne, dénoncent.



Lesdits travailleurs, en assemblée générale ce matin, exige le départ pur et simple du concessionnaire turc.



D’après iRadio, ces travailleurs ont menacé de déposer un préavis de grève pour éventuellement, trouver des solutions à ces licenciements et horaires de travail démesurés.







