AIBD / Pour non-paiement: Transair et Global lourdement condamnés La société Limak Aibd Summa (LAS) qui gère l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), ne badine pas avec les mauvais payeurs. La preuve par le groupe Transair et la société Global qui avaient signé un contrat d’exclusivité pour la communication digitale et le branding de l’aérogare.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 12:06

Suite à deux plaintes de LAS, le tribunal de Commerce a, le 16 février dernier, condamné Transair à payer au gestionnaire de l’Aibd, la somme de 887.650.885 FCfa. Ce, après déduction du montant du chèque de 100.000.000 FCfa en date du 20 janvier 2021 remis par Transair à LAS. Même s’il a déclaré mal fondée la demande de LAS qui réclamait le paiement de dommages et intérêts, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 100.000.000 FCfa.



D’après "Libération" online, le même jour, le juge a tout simplement prononcé la résiliation du contrat de concession du 04 octobre 2017 ainsi que tous les avenants liant la société Global à LAS. Dans la foulée, la société Global a été condamnée à payer la somme d’1.412.921.699 FCfa à LAS. D’après la même décision, Askia Assurances est tenue solidairement au paiement de cette somme, à hauteur de 721.549.400 FCfa.



Dans cette affaire aussi, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 100.000.000 FCfa.





