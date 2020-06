AIBD: Pour refus de confinement à Saly: Les 94 rapatriés bloqués ont cédé Les 94 passagers rapatriés qui avaient refusé d’être confinés dans des hôtels à Saly sont finalement revenus sur leur décision suite à leur blocage forcé sur les lieux par les services de l’aéroport. En effet, les avions de rapatriement de corps transportent également des passagers auxquels il est fait obligation de se soumettre à un confinement avant d’être autorisés à rejoindre leurs familles. Ces rapatriements ne sont pas sans conséquences puisqu’ils ont favorisé le retour de « cas importés » signalés par le médecin de l’aéroport de Diass, selon un agent dudit aéroport. D’où « les cas importés Aibd » notés ces derniers jours dans les communiqués du ministère de la Santé.

Le Sénégal procède au rapatriement de ses compatriotes bloqués en France ou en Italie. Une opération qui a commencé le 06 juin et qui va se dérouler jusqu’au premier juillet prochain. En effet, et selon un document, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, suite à une requête du ministère des Affaires étrangères approuvée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, et sur instruction du président de la République, la compagnie nationale Air Sénégal a été autorisée à rapatrier des compatriotes bloqués en France durant la période du 06 au 01er juillet.



On nous informe aussi que les 11 et 12 juin prochain, Air Sénégal va effectuer un vol sur Milan sans compter les autres compagnies comme Air France, pour le rapatriement des ressortissants français, Ethiopian Airlines pour le rapatriement des corps, Turkish et Delta aussi pour les Sénégalais des Etats-Unis. peu après le début de ces opérations de rapatriement, les cas importés qui étaient devenus de « mauvais souvenirs » sont revenus. Ainsi, dans l’intervalle de dix jours, 13 cas importés ont été signalés dont les trois dans les régions de Ziguinchor et de Kédougou et les 10 autres à l’Aéroport de Diass.

Des « cas importés Aibd », comme indiqué dans le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Si on les appelle ainsi, c’est parce que « c’est des cas qui sont identifiés par le médecin de l’Aibd », explique un agent de cet aéroport.



Récemment, un peu plus de 90 passagers avaient, à leur arrivée à l’aéroport, refusé catégoriquement d’être confinés dans des hôtels à Saly. « C’est pourquoi, ils ont été bloqués à l’Aéroport. Mais après ils ont abdiqué parce qu’ils ont compris que les autorités n’allaient pas les laisser rentrer tranquillement chez eux », a révélé notre source. Seulement, sur la liste de cette vague de rapatriés, on a noté des voyageurs qui ne voulaient pas être confinés dans ce département de Mbour et parmi lesquels des cas positifs ont été détectés par le médecin dudit aéroport. D’où l’estampillé « cas importés Aibd » !



Le retour de ces cas serait lié à l’autorisation de rapatriement des corps. Notre interlocuteur révèle que les avions affrétés pour le rapatriement « transportent des corps et des passagers ». « Les corps, on les met dans les soutes à bagages, et les passagers à bord avec le respect de la distanciation. Pour un avion qui devrait transporter plus de 200 personnes, on met au maximum quelque 185 passagers ». Selon toujours cet employé de l’Aibd, le Sénégal, tout comme tous les autres pays qui ont signé un partenariat avec l’IATA, peut adresser une demande de rapatriement de ses ressortissants bloqués dans un pays à la direction de l’aviation de ce pays.



Bien que les cas importés soient de retour, on nous signale pourtant que la réouverture de l’Aéroport international Blaise Diagne pourrait être effective le 01er juillet prochain. Au niveau de l’Uemoa, nous souffle-t-on, les pays concernés seraient en pourparlers très avancés sur cette question.



