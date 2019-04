AIBD : Une guerre des badges pollue l’atmosphère L’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass est devenu ces derniers jours, le théâtre d’une guerre impitoyable entre la Direction générale et le Commissariat spécial pour une question de badges d’accès.



SourceA qui rapporte l’information, signale que cette situation pour le moins déplorable a installé un malaise profond dans cette infrastructure.



Et ce malaise profond, faut-il le souligner, n'est pas sans déteindre sur les performances de ce bijou aéroportuaire. Lequel a été inauguré le 7 février 2017 par le président de la République Macky Sall.











