AIBD : les cuves à kérosène pas encore opérationnelles, les avions ravitaillés par des camions

Tout n’est pas au point à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Malgré les assurances du ministre des Transports, Maïmouna Ndoye Seck, les cuves à kérosène ne sont toujours pas opérationnelles. Le journal DakarTimes révèle que ce sont des camions-citernes chargés de kérosène qui quittent Bel Air pour ravitailler les avions stationnés sur le tarmac.

Sur la photo publiée par le journal, on peut voir un camion « Titan » garé sous l’aile des vols « Ethiopian » et « Delta » pour les alimenter en kérosène. Outre les problèmes de sécurité qui expose le carburant à des infiltrations, la situation provoque des gros retards des vols.

Air France en a fait les frais avec un retard de 4 heures dans son plan de vol, dans la nuit du vendredi 8 décembre au samedi 9. De même que Sn Brussels et Rwanda Air.

Smcady, la société chargée de la mise en place des cuves à Kérosène, signalait en novembre dernier au journal Le Quotidien, qu’il faudrait au mois 6 mois pour mettre en état les cuves à kérosène.



