AID EL FITR 2020: Le message de Idrissa Seck.

A l’occasion de la fête de Korité, je vous souhaite une excellente fête. Que Le Tout-Puissant agrée et récompense nos bonnes actions.



Déwénaty et vive le Sénégal.



Idrissa SECK, Président de Rewmi



#EidMubarak



