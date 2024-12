AIF- RENFORCEMENT DES PME AFRICAINES : BOA et BAD s’embarquent

33 milliards de Fcfa pour financer les Petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices d’une vingtaine de pays africains. C’est la promesse que traduit la signature, le mercredi 4 décembre dernier dans les jardins du Sofitel à Rabat (Maroc), d’un accord entre la BOA (Banque of Africa) et la BAD (Banque Africaine de Développement (BAD). Un accord pour partager les risques d’un segment d’entreprises sous-financé qui représente pourtant l’essentiel du tissu économique des Etats africains.



Les Pme du continent trouvent ainsi chaussures à leurs pieds pour rallonger leurs lignes de financement et pour se confirmer auprès de leurs correspondants à l’international, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, du transport et des télécoms.



Concrètement à travers cet accord, la BOA et la BAD visent à générer près de 200 millions d’euros d’échanges commerciaux en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans 20 pays d’Afrique. « Au Maroc et sur l’ensemble du continent, nous travaillerons sur le renforcement de l’inclusion financière de Pme actives dans le commerce extérieur, en leur offrant les moyens de déployer tout leur potentiel à plus vaste échelle », a indiqué Ahmed Rashad Attout, Directeur du Département du Développement financier de la Bad, à l’occasion de la cérémonie de signature. Au même moment, le Directeur Général exécutif de la BOA en charge du Maroc et CIB, Khalid Nasr, s’est réjoui de « Cette étape clé dans notre engagement à promouvoir le commerce extérieur africain ».



Rappelons que c’est dans le cadre de la 6ème édition de l’Africa Investment Forum qui se tient du 4 au 6 décembre 2024 que cet accord a été conclu.

Malick Ndaw Envoyé spécial à Rabat









