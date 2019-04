ALERTE- Le tuyau du Lac de Guiers endommagé : Louga, Thiès, Dakar et ses banlieues privées d'eau

Les habitants de Dakar vont encore renouer avec les pénuries d’eau. Moins d’un mois après l’endommagement de la conduite de Keur Momar, un autre incident similaire s’est produit ce matin.



Cette fois-ci, c'est « la conduite Principale du Lac de Guiers qui a été endommagée ». L’incident qui s’est produit ce matin à hauteur de Dande (Kébémer) a été causé par une entreprise française appelé «Sogea Satom», selon Ndiaye Diop, chargé de la communication de la Sénégalaise des eaux (Sde).



« Les ouvrages de production du système d’alimentation de Dakar seront bientôt à l’arrêt. Dans les prochaines heures, il y aura une diminution de la pression allant au manque total d’eau particulièrement dans les région de Louga, Thiès, Rufisque, banlieue de Dakar et le Centre-ville », a signalé M. Diop sur la RFM. Et d'ajouter qu’une « équipe a été dépêchée sur les lieux de l’incident pour faire la première évaluation, préparer le terrain et donner un délai en ce qui concerne la réparation ».



