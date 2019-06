AMS : Barthélémy Dias a rendu sa démission Il l’avait annoncé, Barthélémy Dias l’a fait. Le maire de Mermoz/ Sacré-Cœur a officialisé sa démission de l’Association des maires du Sénégal (AMS), hier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Dans une lettre dont Les Echos a eu copie, Dias fils explique : « c’est compte tenu de l’esprit partisan et clanique qui renseigne au sein de celle-ci (AMS), de la volonté de certains de détourner ladite association de son objectif principal, qui est de servir de cadre de réflexion, d’échange et de partage pour le développement local, pour en faire un instrument de propagande pour ses dirigeants ».



Bathtélémy Dias reproche à l’AMS son soutien à Aliou Sall, président de ladite association, cité dans le scandale de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC.



Un soutien qui lui a personnellement fait défaut, quand il a été attaqué dans sa mairie, de même qu’à l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall emprisonné depuis 2 ans dans le cadre de la caisse d’avance de ladite mairie. Tel était la substance des propos de Barthélémy Dias, lors d’une conférence de presse qu’il avait animée la semaine dernière.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos