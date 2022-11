AMY NDIAYE, UNE ENTORSE A LA 14e LEGISLATURE ( Mame Cheikh Pur ) Cette nouvelle race de députés est capable de toutes les bavures ! Ce qui s'est passé hier à l'assemblée nationale montre une fois que la politique ne cesse de glisser vers une nigauderie des plus ignobles. Cette législature va permettre à des enfants de la rue de donner un sens à la revendication d'un droit d'exister. Oui, exister, et de façon simple: injurier un leader d'opinion pour se faire remarquer, et pas n'importe lequel.



Ousmane Ngom de Thiès, homme politique imbu d'un profond attachement au Président Poète, confie à Serigne Cheikh Tidiane Sy : "Ce que nous avons fait pour Senghor, si nous avions fait pareil pour la cause du Prophète Mouhamad (psl), nous serions de ceux que l'Archange Gabriel recevra avec tous les honneurs à la Haute Galaxie."



Le fanatisme est l'affaire de tous. On est fanatique d'une cause ou d'une autre. Et si ce que les militants du P.U.R font pour un homme aussi respectable que Serigne Moustapha Sy se fait ailleurs pour un homme politique, il ne devrait y avoir problème. A chacun son choix, sauf que s'attaquer au Guide d'honnêtes gens qui aspirent à participer à la marche des choses n'est que pire balourdise. Heureusement que les élus de ce parti sont politiquement matures et assez préparés pour savoir ce qu'il faut faire.



L'impudeur et l'indignité risquent de régner en maître dans ce pays. Ce député de la majorité est comme immunisé contre la vérité et le bon sens. Son langage corporel, ses dires, ses expressions faciales et le timbre de sa voix illustrent une jalousie doublée d'un mépris qui va au delà d'une adversité politique. Jalousie contre qui? Les Moustarchidines ? Qui sont-ils ? Des gens qui ont échappé à la crise qui fait que le "désir d'appartenance démesuré " veut que chaque sénégalais qui fait partie d'une quelconque communauté religieuse l'affiche d'une manière ou d'une autre.



Le Moustarchidine, c'est peut être le plombier du coin qui répare vos robinets, l'enseignant qui encadre votre enfant, le médecin qui vous a opéré pour la dernière fois, le mécanicien qui répare votre voiture...ils sont partout et nulle part !



"La jalousie, c'est plus qu'une faiblesse, c'est un manque de foi", nous dit avec exactitude l'homme du P.S.S. (parti pour la Solidarité Sénégalaise). "Kou merr clamer Yalla !" (jaloux, mieux vaut s'adresser au ciel) disait avec ironie un artiste sénégalais. Oui, ce serait une insulte destinée au ciel, lui qui a fait du Président du PUR un contre-pouvoir incorruptible, un guide religieux hors pair, un savant à la profondeur inouïe, un Responsable Moral à la Communauté faites "d'indestructibles"...on ne peut nullement être gêné par les propos d'un enfant de la rue qui s'agrippe à des lambeaux de pouvoirs quand on a fait face à 3 régimes.



Il n'y a que les esprits rachitiques qui osent s'en prendre aux grands hommes de l'histoire. Ceux qui connaissent ce pays savent que le plus grand colloque international sur l'islam jamais organisé au Sénégal, les actions sociales les plus distinguées, le creuset de savoir le plus remarquable, les actions politiques les plus valables et, pour couronner le tout, le "Gamou" le plus apte à épouser la doctrine prophétique, sont de l'ordre des Moustarchidines et, partant, du P.U.R.



" Ton engagement politique est le plus légitime qui soit dans ce pays. Parce que rien ni personne ne peut le justifier si ce n'est l'histoire ", confie Ousmane Tanor Dieng au Président du P.U.R. Et pour cette dame, il y'a de quoi faire vibrer toute l'assemblée nationale au rythme des notes de Souleymane Faye qui chantonne : " Aminata Ndiaye ! Wagnile nigueu nekkei waay...."....(Aminata Ndiaye, de grâce, change d'attitude). Et de clore le tout par cet autre tire dans lequel il crie "fokoye djeuleiti"...? "Fou Assemblée Di djeuleiti gnou mell ni wa PUR" (où trouver des gens à l'image des élus du PUR). Là est la question qui demeure sans réponse.



Maam Cheikh

Chroniqueur



