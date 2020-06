ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DU FONDATEUR DU RP: Le témoignage du Directeur de L’Evidence

Je me réclame un « Ma-mou-n », déchiffrez alors le sens en wolof du nom de cet homme multidimensionnel, dont la vie et l’œuvre peuvent se résumer en générosité. Pour autant, celui qui m’appelait « mon fils, le grand journaliste » fut un marabout, avec la maîtrise de la religion et de ses préceptes, mais également fut un homme politique d’un courage inégalé. De son vivant, il disait non aux politiques quid à ce qu’ils soient rois ou chefs d’Etat. Président fondateur du Rassemblement du Peuple, feu Serigne Mamoune faisait la politique sociale. Dans ses tournée, il ne cessait de mettre la main à la poche partout où il se rendait dans les 14 régions du pays. Ses réalisations et son amour pour son vénéré guide religieux et Père, Cheikh Al Islam sont connues de tous. Tout ce qu’il trouvait de beau à travers le monde, il l’acheter pour Médina Baye. La première tente pour le Gamou acquise à coups millions en est une illustration. Les billets d’avion pour le pèlerinage à la Mecque qu’il offrait aux musulmans ne se comptent pas… Les dons en infrastructures et en natures pour l’épanouissement des populations étaient érigés en priorité le Serigne Mamoune. Bref, pour moi, témoigner sur Serigne Mamoune n’est pas un exercice facile, mais il demeure toujours dans nos cœurs et esprits.

Pape Samba SENE